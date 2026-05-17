Valnerina ferito rischia l’occhio | indagato minore per aggressione

In Valnerina, un ragazzo è rimasto ferito e rischia di perdere l’occhio dopo un’aggressione. La polizia ha individuato un minorenne come presunto responsabile e ha aperto un’indagine. Si sta verificando come siano stati identificati i sospetti attraverso i social network. In seguito all’aggressione del primo giovane, un altro ragazzo è stato aggredito poco dopo nello stesso tratto. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

? Domande chiave Come sono stati identificati i colpevoli tramite i social network? Perché un secondo giovane è stato aggredito subito dopo il primo? Chi ha organizzato la festa privata dove è scoppiata la rissa? Cosa ha spinto il secondo ferito a esporsi contro la banda??? In Breve Secondo ferito con prognosi di una settimana colpito da banda di dieci ragazzi. Indagini del Commissariato di Spoleto e Procura dei minori di Perugia in corso. Contenuti su pagina Facebook hanno aiutato gli inquirent . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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