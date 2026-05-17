Università di Firenze didattica innovativa e IA | centinaia di studenti si sfidano

Il 17 maggio 2026 si svolge a Firenze un hackathon organizzato dall’Università locale, a cui partecipano centinaia di studenti. L’evento prevede una competizione tra i partecipanti, che devono ideare una campagna di comunicazione dedicata a promuovere l’uso critico dell’intelligenza artificiale tra i loro colleghi. Durante la giornata, gli studenti si sfidano nello sviluppo di proposte innovative e si confrontano sulle modalità di sensibilizzazione riguardo alle tecnologie emergenti.

Firenze, 17 maggio 2026 – Un hackathon a cui parteciperanno centinaia di studentesse e studenti dell’Università di Firenze che gareggeranno fra loro per creare una campagna di comunicazione per promuovere l’uso critico dell’intelligenza artificiale presso i propri colleghi. E lo faranno utilizzando loro stessi in modo critico e consapevole l’IA. È l’evento finale a Firenze del progetto Alma-Deh (Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation, Digital Education Hub), iniziativa nazionale finanziata dal programma Next Generation Eu nell’ambito del Pnrr (Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4 “Didattica e competenze... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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