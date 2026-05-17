Un' agenzia di comunicazione teatina che lavora con tutta Italia ma conserva le radici in città | gli 11 anni di Social Needs

Un’agenzia di comunicazione di una città dell’Abruzzo celebra gli 11 anni di attività, mantenendo salde le radici locali nonostante lavori su tutto il territorio nazionale. Fondata circa un decennio fa, ha deciso di investire fin da subito nel settore del digital marketing, un campo allora poco sviluppato nella regione. Con il passare degli anni, si è affermata come realtà attiva in Italia, portando avanti progetti e servizi legati al mondo digitale.

Ha scelto di investire in un settore in cui all'epoca, in Abruzzo, credevano in pochi, quello del digital marketing. Lo ha fatto a Chieti, con occhi e gambe rivolti verso tutto il resto d'Italia, conservando salde le radici in città. Oggi, 11 anni e mezzo dopo, l'agenzia di comunicazione Social. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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