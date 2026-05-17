una ricetta speciale da un luogo davvero unico

Nel 2015, una cooperativa sociale ha avviato l’attività di un ristorante chiamato InGalera, situato in un luogo particolare. L’apertura ha rappresentato un momento importante per la comunità, offrendo uno spazio di ristorazione che si distingue per la sua provenienza e il suo concept. Il locale si inserisce in un contesto che unisce l’aspetto sociale a quello gastronomico, con l’obiettivo di coinvolgere e valorizzare le persone in modo diretto. Da allora, il locale ha continuato a funzionare, mantenendo vivo il suo progetto.

I l Ristorante InGalera è stato aperto nel 2015 dalla cooperativa sociale Onlus “Abc la sapienza in tavola”, presente nel carcere di Bollate dal 2004 per organizzare eventi di catering a domicilio presso i clienti, con il coinvolgimento dei detenuti ammessi al lavoro esterno; primo caso nella storia delle carceri italiane. Risotto con bresaola della Valtellina IGP e burrata X Leggi anche › Risotto verde: due ricette di primavera Anche il Ristorante InGalera è il primo caso di ristorante all’interno di una Casa di Reclusione, aperto a tutta la società esterna e gestito da detenuti. Nel corso dei suoi dieci anni di vita, le brigate di cucina e... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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