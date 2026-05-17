Un secolo tra storia e futuro 100 anni della scuola primaria A Volta

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola primaria dedicata a A. Volta a Padova compie cent’anni di attività, segnando un secolo di presenza nella comunità locale. Nel corso degli anni, sono passate tra le sue mura numerose generazioni di studenti, insegnanti e famiglie, che hanno contribuito a plasmare il suo percorso. La celebrazione del centenario ha portato alla luce documenti, fotografie e ricordi legati a un secolo di educazione e crescita. La scuola continua a essere un punto di riferimento per il quartiere e la città.

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Cento anni di storia e futuro: il Plesso "A. Volta" di Padova festeggia il suo Centenario. Un secolo di banchi, di sogni e di generazioni che hanno incrociato i propri passi nei corridoi di via Alessandro Volta. L’8° Istituto Comprensivo di Padova si appresta a vivere una giornata storica: la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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