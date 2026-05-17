Un ' ospedale della costa' più videosorveglianza e turismo di qualità | i progetti per Cervia di Paolo Savelli

A Cervia si stanno pianificando nuovi progetti che coinvolgono un potenziamento della videosorveglianza negli ospedali locali e iniziative per migliorare l’offerta turistica. L’obiettivo è estendere la stagione turistica a circa sei mesi, cercando di attrarre visitatori anche nei periodi meno affollati. Il Comune invita gli operatori del settore a impegnarsi in un cambiamento delle strategie per rendere più qualificato il turismo e sostenere la crescita economica della zona.

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