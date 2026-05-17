Venerdì e sabato alle 21, al teatro Victor di San Vittore, le allieve dell’accademia di danza del ventre "Amira Danza" e il Teatro delle Lune, portano in scena "L’altra me", liberamente ispirato a La prova del miele di Salwa Al-Neimi. Lo spettacolo, con le coreografie di Claudia Turroni Amira, si avvale delle voci narranti di Monica Briganti e Alessia Brivio, con accompagnamento musicale alla chitarra di Lorenzo Gasperoni e di Andrea Costa al violino. Adattamento e regia di Monica Briganti e Claudia Turroni. La performance teatrale narra il riemergere di ricordi dell’infanzia in Siria, da parte di una brillante studiosa damascena trasferitasi a Parigi per dirigere la biblioteca del dipartimento di Arabistica dell’università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un inno alla libertà e alle donne con ’L’altra me’ al teatro Victor

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