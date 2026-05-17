Un episodio che si ripete in vari Paesi europei riguarda un giovane di origine nordafricana, nato in Italia e appartenente alla seconda generazione. La sua storia si conclude con un atto violento. Si tratta di un quadro che si ripete in diverse realtà, senza che vengano forniti dettagli specifici sui motivi o sulle circostanze che hanno portato a tali eventi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di episodi simili avvenuti in altre nazioni del continente.

È un film già visto in altri Paesi d’Europa: di origine nordafricana, giovane, nato in Italia, di seconda generazione, determinato a uccidere. Come in altre occasioni, nel fronte del «non vogliamo vedere la realtà» è scattata la ricerca di un elemento di disturbo che serve a cancellare il problema dello straniero che ha portato a termine il suo piano omicida. Dunque Salim El Koudri, 31 anni, marocchino nato in Italia, laureato in economia, è raccontato come un soggetto instabile, «in cura psichiatrica» fino al 2024 presso il Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Non trovava lavoro e così ha compiuto «il folle gesto», questo è il quadro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Un film già visto: cosa non dicono

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