Un ospedale a misura di seniores | Cura compagnia e tanto amore

Un ospedale dedicato ai seniores si propone di offrire cure, compagnia e ambienti più caldi e accoglienti. Si parla di strutture o aree specifiche, pensate per migliorare il comfort degli anziani, distinguendosi da quelle tradizionali. L'obiettivo è creare spazi più belli, con servizi dedicati, anche con possibilità di accesso ai parenti e momenti di socializzazione.

"Un ospedale adatto agli anziani? Deve essere pensato per loro, come accade per i bambini. Abbiamo bisogno di strutture, o porzioni di strutture, diverse dalle altre: più belle, calde, accoglienti, con servizi e spazi dedicati, accesso ai parenti e momenti di socializzazione". Sono le parole del professor Andrea Ungar, geriatra dell’Università di Firenze, che ieri ha partecipato alla giornata di studio su "Il grande adattamento. L’Italia dei seniores: generare valore alleviare gli oneri", organizzato da Fondazione Cesifin Alberto Predieri e Neodemos all’auditorium della Fondazione CR Firenze. Qual è la situazione degli anziani in toscana? "La nostra Regione è fra quelle con maggior presenza di ultra65enni in Italia, a sua volta fra i Paesi con dati più alti al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ospedale a misura di seniores: "Cura, compagnia e tanto amore" Articoli correlati Cuffing season e relazioni: vero amore o semplice bisogno di compagnia?Ogni anno, puntuale come il primo cappotto tirato fuori dall’armadio, arriva anche lei: la cuffing season, riconoscibile quanto l’aria fredda che... A 20-Year-Old Girl Forced To Marry A Ruthless CEO, But He Becomes Obsessed With Her Altri aggiornamenti su Un ospedale a misura di seniores Cura... Temi più discussi: Un ospedale a misura di seniores: Cura, compagnia e tanto amore; Cure 'a misura di persona', premiati tre reparti dell'ospedale Di Venere; Cure 'a misura di persona', tre reparti del Di Venere tra i migliori d'Italia: premiati dall'ISS; Castellana Grotte, l’ospedale De Bellis brilla nella cura di Crohn e colite ulcerosa. Cure 'a misura di persona', premiati tre reparti dell'ospedale Di VenereTre unità operative dell'ospedale Di Venere di Bari hanno ricevuto la certificazione 'Perla', il primo riconoscimento dedicato all'umanizzazione delle cure, ai percorsi realizzati a misura di persona ... rainews.it Ospedali. Bollini Rosa: al via il bando per le strutture di qualità a misura di donnaCura di patologie femminili, appropriatezza del percorso diagnostico terapeutico e presenza di servizi per l'accoglienza della paziente. Questi i requisiti per partecipare al nuovo bando rivolto a ... quotidianosanita.it Ti prendi cura ogni giorno di un familiare disabile… ma quando devi dimostrarlo all’INPS diventa una “mission impossible” Molte persone che assistono un genitore, un coniuge o un figlio con disabilità fanno ogni giorno il lavoro più difficile e importante - facebook.com facebook Il personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale lavora per prendersi cura di noi e dei nostri cari. Eppure, molti professionisti sono ancora vittime di aggressioni nei luoghi di cura. Diciamo basta alla violenza contro chi lavora ogni giorno per la nostr x.com