Un adulto su quattro non rinuncia alla sigaretta l' identikit del fumatore | ecco i nuovi dati sulla dipendenza da nicotina

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, i dati sulla dipendenza da nicotina mostrano che un adulto su quattro continua a fumare, senza rinunciare alla sigaretta. La regione di Forlì e l'Ausl Romagna hanno pubblicato un rapporto che analizza l’uso del tabacco nel territorio, evidenziando la diffusione dell’abitudine tra la popolazione. Il bilancio prende in considerazione anche le iniziative di prevenzione e gli sforzi per ridurre il numero di fumatori.

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, il territorio di Forlì e l’intera Ausl Romagna tracciano un bilancio profondo e articolato su una delle abitudini più radicate e dannose per la salute pubblica. I dati della sorveglianza Passi relativi al biennio 2022-2023 restituiscono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Quanti modi diversi ci sono per interpretare questa frase? Le ha fatto un panino. Pensavo quattro. 1- Il modo ovvio, in cui ha fatto un panino che intendeva dargli, probabilmente per farlo mangiare o per servirlo ad altri se lui fosse un cameriere o qualcosa del reddit