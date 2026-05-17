Ultimo atto | Guerrieri-Piraino

Stamattina alle 10,30 si svolgerà sui campi del Circolo Tennis Reggio la finale della Camparini Gioielli Cup tra Andrea Guerrieri e Gabriele Piraino. I due tennisti si sono qualificati alla decisiva partita dopo aver superato le sfide delle eliminatorie. La competizione, che si svolge nel rispetto del regolamento, sta per concludersi con questa finale. I giocatori si affronteranno per il titolo in un incontro che si preannuncia molto combattuto.

Sarà Gabriele Piraino il rivale di Andrea Guerrieri nella finale della Camparini Gioielli cup, che vedrà il suo epilogo stamane alle 10,30 sui campi del Circolo Tennis Reggio. Due semifinali lunghe, combattute e per nulla scontate hanno qualificato il mancino palermitano, che nei 4 match finora disputati ha sempre vinto al 3°set, e il favorito padrone di casa, numero 248 del ranking ATP, che raggiunge così la 2ª finale nella manifestazione dopo quella persa nel ’19 col piemontese Pietro Rotondo. Guerrieri, nella semifinale col romano Massimo Giunta, va sotto 5-2 nel primo set, ma recupera e si impone 7-5. L’equilibrio non si spezza neanche nel secondo parziale ma è il tennista capitolino a trovare lo spunto decisivo, recuperando da 40-15 nel 12° game impattando le sorti del match con un altro 7-5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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