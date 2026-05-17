Tumore e diritti le novità sul Piano oncologico mentre la ricerca corre
Durante la XXI Giornata nazionale del malato oncologico sono state annunciate nuove misure all’interno del Piano oncologico, che riguardano circa quattro milioni di cittadini colpiti da tumore. Le novità interessano anche i familiari e le persone che lavorano nella ricerca scientifica, coinvolgendo un settore in continua evoluzione. L’evento ha portato all’attenzione pubblica aggiornamenti e iniziative volte a migliorare l’assistenza e la prevenzione, con focus sulle strategie di tutela dei diritti dei pazienti e sul rafforzamento delle attività di ricerca.
Nella XXI Giornata nazionale del malato oncologico interessanti novità per i 4 milioni di connazionali che convivono con un tumore, ma anche per i familiari e per quanti dedicano le loro forze alla ricerca contro queste malattie. Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Sergio Iavicoli, ha annunciato che il 26 maggio si riunirá – per la prima volta – la Cabina di regia per l’attuazione del Piano oncologico nazionale. Un passaggio importantissimo per il Piano 2023-27, richiesto a lungo dalla Favo di Francesco De Lorenzo ed Elisabetta Iannelli. Insomma, dopo le pressanti richieste delle associazioni dei malati di tumore, qualcosa si muove. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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