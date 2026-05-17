Tumore e diritti le novità sul Piano oncologico mentre la ricerca corre

Durante la XXI Giornata nazionale del malato oncologico sono state annunciate nuove misure all’interno del Piano oncologico, che riguardano circa quattro milioni di cittadini colpiti da tumore. Le novità interessano anche i familiari e le persone che lavorano nella ricerca scientifica, coinvolgendo un settore in continua evoluzione. L’evento ha portato all’attenzione pubblica aggiornamenti e iniziative volte a migliorare l’assistenza e la prevenzione, con focus sulle strategie di tutela dei diritti dei pazienti e sul rafforzamento delle attività di ricerca.

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