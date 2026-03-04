Just The Woman I Am 2026 Torino si tinge di rosa e corre per la ricerca | ecco le novità

A Torino si avvicina la tredicesima edizione di Just the Woman I Am (JTWIA), un evento che unisce sport, solidarietà e prevenzione. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e coinvolgerà numerose persone che parteciperanno a iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi. La città si prepara ad accogliere questa manifestazione che si tiene annualmente e che richiama l’attenzione su temi importanti.

Torino si prepara ad accogliere la tredicesima edizione di Just the woman I am (JTWIA), l’evento simbolo che unisce sport, solidarietà e cultura della prevenzione. Dal 6 all’8 marzo 2026, la città tornerà ad animarsi con la celebre corsa-camminata non competitiva di 5 km, organizzata dal Centro Universitario Sportivo (CUS) torinese insieme all'Università e al Politecnico di Torino. L’obiettivo resta ambizioso: superare il record di oltre 30.000 donazioni raggiunto nel 2025 per sostenere borse di studio e assegni di ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. “Sono profondamente emozionato perché il CUS rappresenta oggi una realtà riconosciuta e partecipata da atleti e cittadini in tutta Italia - ha commentato il presidente Riccardo D'Elicio -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Vialattea condivide i valori di Just the woman I amNeve e coriandoli in vista della settimana del Carnevale, tra sciate in maschera sulle piste della Vialattea ed appuntamenti all'insegna della spensieratezza e del divertimento. (ANSA) ... ansa.it

R101 con voi a Just The Woman I AmLa tredicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM torna ad animare Torino il 6, 7 e 8 marzo 2026. Dal 2014, JUST THE WOMAN I AM è l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese, in colla ... r101.it

JUST THE WOMAN I AM - La corsa in rosa di CUS Torino a sostegno della ricerca sul cancro torna il 6, 7 e 8 marzo 2026 in collaborazione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino. NE HO PARLATO NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino. facebook

Domenica 8 marzo 2026 torna a Torino Just The Woman I Am: la corsa-camminata di 5 km aperta a tutte e tutti, tra sport, solidarietà e sostegno alla ricerca. Dal 6 all’8 marzo in piazza Castello e piazzetta Reale. Partenza dal Parco del Valentino. Info: eventi. x.com