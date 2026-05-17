Truffe e prevenzione tra e-commerce e intelligenza artificiale | nel 2026 già 75 i casi nel Ravennate

Nel Ravennate, nel 2026, si sono registrati già 75 casi di truffe legate a e-commerce e intelligenza artificiale. Per affrontare questa situazione, si è svolto un incontro martedì tra rappresentanti delle forze dell’ordine e altri soggetti coinvolti, con l’obiettivo di discutere misure di prevenzione per furti e truffe rivolti a imprese e cittadini. La riunione ha visto la collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e diverse realtà locali, senza approfondimenti su eventuali strategie adottate.

Prevenire furti e truffe ad imprese e cittadini. È stato questo l'oggetto dell'incontro che si è tenuto martedì in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna. L'evento dal titolo “Sicurezza e legalità per lo sviluppo del territorio”, promosso da Cna è stata un'occasione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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