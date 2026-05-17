Tragedia alla Bra Bra Fenix | muore il ciclista Giuseppe Olivero

Una tragedia si è verificata nel tratto di Neviglie, lungo la strada nota come Bra Bra Fenix, dove un ciclista è deceduto. La vittima è un uomo di 45 anni, residente nella zona, che si trovava in sella quando ha perso il controllo della bicicletta. La dinamica dell’incidente sta ancora sotto indagine, ma si sa che un altro veicolo ha coinvolto la situazione colpendo la parte centrale della Valle Varaita. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando i dettagli del sinistro.

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? Domande chiave Come è avvenuta la perdita di controllo nel tratto di Neviglie?. Chi era l'uomo che ha colpito il cuore della Valle Varaita?. Perché gli organizzatori hanno deciso di sospendere ogni attività celebrativa?. Cosa emergerà dalle indagini sulla sicurezza di quel tratto di discesa?.? In Breve Giuseppe Olivero lavorava come personale ATA presso una scuola della Valle Varaita.. L'uomo collaborava come cronista sportivo per un settimanale locale della zona.. Gli organizzatori hanno sospeso ogni attività celebrativa e collaterale della Bra Bra Fenix.. Le autorità indagano sulla dinamica della caduta avvenuta nel territorio di Neviglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia alla Bra Bra Fenix: muore il ciclista Giuseppe Olivero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Script Fest a Bra: il primo festival dedicato solo alla sceneggiaturaIl 16 aprile 2026, la città di Bra accoglierà la prima edizione di Script Fest, un evento dedicato esclusivamente alla sceneggiatura. BASKET. Landini cerca gloria sul campo del Bra ’Golfo’ tasta il polso alla vicecapolistaLa Gino Landini Lerici, penultima, domani alle 18 viaggia alla volta di Bra (Cuneo) per sfidare l’Abet che la precede in classifica. Cade durante la discesa alla Bra-Bra Fenix: muore il cicloamatore Beppe OliveroTragedia questa mattina durante la granfondo di ciclismo Bra-Bra Fenix 2026, la manifestazione sportiva che ogni anno attraversa le colline di Langhe e Roero, in provincia di Cuneo. A perdere la ... giornalelavoce.it Tragedia alla Bra Bra Fenix 2026: muore un concorrente durante la gara ciclisticaUn atleta perde la vita nonostante i tentativi di rianimazione, l’organizzazione sospende ogni attività collaterale e si stringe al dolore della famiglia e della comunità ciclistica. targatocn.it