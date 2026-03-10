Il grattacielo che abbraccia Milano apre al pubblico | visita mozzafiato al 27esimo piano della Torre Pwc

Durante le giornate Fai del 21 e 22 marzo 2026, la Torre PwC nel quartiere di Citylife apre le sue porte al pubblico, consentendo una visita al 27esimo piano di questo grattacielo. L'evento permette ai visitatori di godere di una vista panoramica sulla città da uno dei punti più alti dell'edificio. La torre è nota per il suo design che

Un viaggio verticale fino al 27esimo piano: come accedere alla Torre Pwc per scoprire la cupola vetrata e la vista incredibile sulle Alpi durante le Giornate Fai In occasione delle giornate Fai (Fondo italiano per l'ambiente), 21-22 marzo 2026, la torre Pwc apre al pubblico nel distretto di Citylife. L’evento è finalizzato alla raccolta fondi per la fondazione ed è previsto un contributo libero. L'ingresso è per gli iscritti Fai, con possibilità di tesseramento in loco, ma l'accesso non è garantito in caso di forte affluenza. Le visite si svolgono dalle 10 alle 17, con l’ultimo ingresso fissato alle 16.30. Accesso da piazza Tre Torri 2. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

