Il toasted blush torna sul mercato in una versione più delicata e sfumata. Il blush, ormai considerato un elemento fondamentale del trucco, viene applicato sempre più spesso anche su labbra e occhi grazie alle nuove formulazioni. Questa tendenza si conferma come una delle preferite tra gli appassionati di makeup, che cercano prodotti che combinino versatilità e delicatezza. La sua presenza nel settore cosmetico si mantiene stabile, con varianti che si adattano alle esigenze di ogni stile e occasione.

Ormai è risaputo: il blush è quel prodotto irrinunciabile e versatile, tanto da essere usato anche, con le nuove formulazioni, pure su labbra e occhi. In questi ultimi anni di look clean girl, i trucchi monocromatici permettono a questo fantastico prodotto di diventare protagonista grazie al colore che tanto ci piace. Per questo il toasted blush è una tecnica da non sottovalutare, per rendere il trucco ancora più glam. Il toasted blush è ancora un must have (pure quest’anno). Se il sunburnt blush aveva come caratteristica principale quella di voler riprendere le scottature e le atmosfere estive, questo nuovo trend si vuole evolvere. Infatti, si applica ad un concetto, diventando una suggestione che richiama il colore dorato di una fetta di pane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Torna il toasted blush (ma in versione più soft)

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