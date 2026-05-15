A1 Milano-Napoli chiusure notturne tra Frosinone Ferentino e Pontecorvo | lavori dal 18 al 21 maggio orari e percorsi alternativi
Tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio, sulla A1 Milano-Napoli sono previsti lavori di manutenzione lungo il tratto tra Frosinone, Ferentino e Pontecorvo. Durante questo periodo, alcune stazioni e aree di servizio saranno chiuse temporaneamente nelle ore notturne, con modifiche ai percorsi e orari di percorrenza. Le autorità hanno comunicato che le chiusure si svolgeranno in modo pianificato e che sono stati predisposti percorsi alternativi per garantire il flusso del traffico.
Sulla A1 Milano-Napoli sono in programma diversi interventi di manutenzione che comporteranno chiusure temporanee di alcune stazioni e aree di servizio nelle notti comprese tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio.Chiusura della stazione di FerentinoPer consentire lavori di manutenzione delle barriere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
A1 Milano-Napoli: chiusure notturne tra Ferentino, Frosinone e Anagni per lavori e manutenzioniSulla A1 Milano-Napoli sono in programma una serie di chiusure notturne tra il 12 e il 15 maggio per consentire interventi di manutenzione,...
A1 Milano-Napoli, chiusure notturne tra Anagni, Ferentino, Frosinone e San Vittore: lavori su segnaletica e barriereSulla A1 Milano-Napoli sono previsti nei prossimi giorni una serie di interventi di manutenzione che comporteranno chiusure notturne di diverse...
A1 Milano-Napoli: chiusure notturne tra Ferentino, Frosinone e Anagni per lavori e manutenzioni: Interventi programmati tra il 12 e il 15 maggio: limitazioni nelle stazioni ciociare per irruvidimento della pavimentazione e ispezioni ai cavalcavia, con percorsi alt facebook
Giro d’Italia 2026, a Napoli chiuso anche un tratto dell’autostrada A1Oltre ai tanti disagi in città dovuti a divieti di parcheggio e di transito, problemi anche per chi arriva dall'autostrada: chiusi diversi rami di immissione ... fanpage.it
Lavori in autostrada: annunciate chiusureSulla A1 Milano-Napoli e sulla SP1, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chius ... napolitoday.it