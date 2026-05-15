A1 Milano-Napoli chiusure notturne tra Frosinone Ferentino e Pontecorvo | lavori dal 18 al 21 maggio orari e percorsi alternativi

Da frosinonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio, sulla A1 Milano-Napoli sono previsti lavori di manutenzione lungo il tratto tra Frosinone, Ferentino e Pontecorvo. Durante questo periodo, alcune stazioni e aree di servizio saranno chiuse temporaneamente nelle ore notturne, con modifiche ai percorsi e orari di percorrenza. Le autorità hanno comunicato che le chiusure si svolgeranno in modo pianificato e che sono stati predisposti percorsi alternativi per garantire il flusso del traffico.

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Sulla A1 Milano-Napoli sono in programma diversi interventi di manutenzione che comporteranno chiusure temporanee di alcune stazioni e aree di servizio nelle notti comprese tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio.Chiusura della stazione di FerentinoPer consentire lavori di manutenzione delle barriere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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