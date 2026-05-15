A1 Milano-Napoli chiusure notturne tra Frosinone Ferentino e Pontecorvo | lavori dal 18 al 21 maggio orari e percorsi alternativi

Tra lunedì 18 e giovedì 21 maggio, sulla A1 Milano-Napoli sono previsti lavori di manutenzione lungo il tratto tra Frosinone, Ferentino e Pontecorvo. Durante questo periodo, alcune stazioni e aree di servizio saranno chiuse temporaneamente nelle ore notturne, con modifiche ai percorsi e orari di percorrenza. Le autorità hanno comunicato che le chiusure si svolgeranno in modo pianificato e che sono stati predisposti percorsi alternativi per garantire il flusso del traffico.

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