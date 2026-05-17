Tolkien e l’Irlanda | Gulisano racconta la solidarietà dello scrittore verso gli identitari cattolici oppressi dagli inglesi

Un nuovo studio analizza il rapporto tra lo scrittore e l'Irlanda, evidenziando come abbia mostrato solidarietà verso gli identitari cattolici perseguitati dagli inglesi. La ricerca si concentra su episodi e testimonianze che collegano le opere letterarie dell’autore alle tematiche di oppressione e resistenza legate alla sua posizione politica e culturale. Tra i passaggi più noti, una frase tratta dal suo celebre romanzo sottolinea il valore della lotta per qualcosa di giusto. La relazione tra le sue affermazioni e le vicende storiche viene approfondita attraverso fonti e analisi specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui