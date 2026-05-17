Tolkien e l’Irlanda | Gulisano racconta la solidarietà dello scrittore verso gli identitari cattolici oppressi dagli inglesi
Un nuovo studio analizza il rapporto tra lo scrittore e l'Irlanda, evidenziando come abbia mostrato solidarietà verso gli identitari cattolici perseguitati dagli inglesi. La ricerca si concentra su episodi e testimonianze che collegano le opere letterarie dell’autore alle tematiche di oppressione e resistenza legate alla sua posizione politica e culturale. Tra i passaggi più noti, una frase tratta dal suo celebre romanzo sottolinea il valore della lotta per qualcosa di giusto. La relazione tra le sue affermazioni e le vicende storiche viene approfondita attraverso fonti e analisi specifiche.
«C’è del buono in questo mondo, padron Frodo: è giusto combattere per questo». Questa è una delle tante frasi iconiche del Signore degli anelli, capolavoro letterario di J.R.R Tolkien, amato in modo trasversale in tutto il mondo per l’importanza delle sue opere. Ma soprattutto a destra, per la sua visione del mondo che vede trionfare lo spirito sulla materia e l’avidità. C’è forse un passaggio della sua vita che in pochi conoscono e che Paolo Gulisano, nel libro intitolato Tolkien e l’Irlanda e pubblicato da Passaggio al bosco, riesce a far emergere attraverso un’analisi storica e geografica dettagliata. Nella ricerca letteraria dell’autore, il “Padre del fantasy moderno” è un grande appassionato del panorama irlandese e della sua natura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Afragola, il Festival “Regina degli Angeli” accende la solidarietà: la testimonianza dello scrittore Luigi Del Vecchio
Leggi anche: “In Russia con Emmanuel Carrère”, l'esperta di esteri napoletana Iaccarino racconta il rapporto dello scrittore con la federazione