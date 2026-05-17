Tiroide iperattiva o ipoattiva? Ecco come capirlo secondo gli endocrinologi

Quando la tiroide produce troppo o troppo poco ormone, il corpo dà segnali chiari che possono essere riconosciuti facilmente. Gli endocrinologi spiegano che alcuni sintomi, come perdita o aumento di peso, affaticamento o alterazioni del battito cardiaco, sono indicatori di un funzionamento anomalo di questa ghiandola. La diagnosi si basa su esami specifici del sangue, che misurano i livelli degli ormoni tiroidei, e su eventuali esami di imaging per valutare la dimensione e la struttura della tiroide.

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La tiroide è una ghiandola situata nella parte anteriore del collo e ha un ruolo importante nel controllo del metabolismo, la modalità con cui il corpo trasforma il cibo in energia. Attraverso la produzione degli ormoni tiroidei, contribuisce a regolare energia, temperatura corporea, battito cardiaco e consumo calorico. Quando la sua attività si altera, anche molte funzioni dell'organismo possono cambiare in modo evidente oppure graduale. Gli endocrinologi distinguono principalmente due condizioni: l'ipotiroidismo, cioè una tiroide ipoattiva che produce pochi ormoni, e l'ipertiroidismo, in cui invece la ghiandola lavora troppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tiroide iperattiva o ipoattiva? Ecco come capirlo secondo gli endocrinologi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video E se il problema non fosse la tiroide Sempre più persone hanno problemi alla tiroide… ma quasi Sullo stesso argomento Secondo Nordio la giustizia risente ancora del fascismo: "E neanche la sinistra vuole capirlo..."Il ministro della Giustizia Carlo Nordio va avanti con il suo "tour elettorale" in favore del sì al referendum sulla sua riforma. Tumore alla tiroide: perché gli esami del sangue non bastanoIn Italia si registra un incremento significativo delle diagnosi di neoplasie tiroidee, con una frequenza che oscilla tra le 12.