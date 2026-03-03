Secondo Nordio la giustizia risente ancora del fascismo | E neanche la sinistra vuole capirlo

Il ministro della Giustizia ha dichiarato che la giustizia italiana fatica a superare le influenze del fascismo e ha aggiunto che nemmeno la sinistra sembra voler affrontare questa realtà. Nel corso di un suo tour elettorale, Nordio sta promuovendo il sì alla sua riforma. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico in vista del referendum.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio va avanti con il suo "tour elettorale" in favore del sì al referendum sulla sua riforma. Domenica 22 e lunedì 23 marzo milioni di cittadini dovranno esprimersi sul disegno di legge del governo Meloni che vuole introdurre in Costituzione la separazione. Così il suo garantismo può farsi generoso e creativo o micragnoso e burocratico a seconda che a beneficiarne sia un incluso o un escluso dal cotè... Roma, 11 febbraio 2026 – Il referendum è ormai troppo vicino per lavorare di fioretto. Nel clima del referendum sulla giustizia, Nordio chiarisce la sua posizione e Mattarella rinnova l'appello al rispetto, con maggioranza e opposizioni che restano su posizioni distanti. Secondo i promotori, la riforma Nordio inciderebbe negativamente sull'equilibrio tra i poteri dello Stato e sull'indipendenza della magistratura