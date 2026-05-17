Tirinnanzi avanti tutta Gestione riconfermata

La gestione del teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi è stata confermata fino alla stagione 2027-2028. La società Cinematografica Valentino continuerà a occuparsi delle attività e delle operazioni del teatro, che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale nella città. La conferma della gestione indica la volontà di proseguire con le programmazioni e le iniziative già avviate, garantendo così la continuità delle attività artistiche e culturali nella struttura.

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Fino alla stagione 2027-2028 sarà ancora Cinematografica Valentino a prendersi cura del teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi. Il Comune ha rinnovato per due stagioni il contratto di gestione del teatro di piazza IV Novembre esercitando l’opzione prevista negli atti di gara e, così recita la nota che annuncia la proroga, alla luce dei risultati soddisfacenti ottenuti. La valutazione del Comune poggia sulla capacità mostrata dal gestore di coniugare un’ offerta artistica di alto profilo con un’ottima risposta di pubblico, che ha superato le 14mila presenze complessive nella stagione 2024-2025. Per la stagione appena conclusa, invece, si attendono i dati definitivi anche se i primi dati comunicati il trend e i risultati appaiono in linea di continuità con quelli del primo anno, grazie al consolidamento delle rassegne di prosa e musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tirinnanzi, avanti tutta. Gestione riconfermata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gestione energetica intelligente riduce i consumi del 22% in tutta Europa(Adnkronos) – Il mercato europeo della gestione energetica domestica sta vivendo una fase di consolidamento strutturale, spinto dalla necessità di... Fincantieri avanti tutta e profitti quadruplicatiFincantieri quadruplica l'utile nel 2025 mettendo a segno con 117 milioni il risultato più alto di sempre.