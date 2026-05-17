Tensione in consiglio | Fondi extra alle famiglie

In consiglio comunale si sono verificati momenti di tensione, con discussioni accese e scambi di opinioni contrastanti. L’argomento principale riguardava la proposta di destinare fondi supplementari alle famiglie, ma le decisioni sono state accompagnate da atti considerati poco condivisi dall’opposizione. Nei confronti delle proposte presentate, sono emerse risposte poco chiare e si sono verificati scontri tra i diversi gruppi consiliari, creando un clima di tensione all’interno dell’assemblea.

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Un consiglio segnato, secondo l’opposizione, da atti poco condivisi, risposte incerte e tensioni interne. E ora per la giunta Finucci si apre anche il nodo della Festa del Grano di Olmo, ferma dal 2019. Il clima politico torna a surriscaldarsi dopo la seduta del 13 maggio. L’opposizione capeggiata da Luca Ronzoni accusa l’amministrazione Finucci di una gestione segnata da "scarsa condivisione, difficoltà di coordinamento e poca trasparenza". La critica parte dal bilancio consuntivo 2025 e si allarga al nuovo fronte della Festa del Grano, per la quale il Circolo Acli San Vitale ha chiesto l’autorizzazione. Il primo nodo è economico. Il bilancio si è chiuso con circa 300mila euro di entrate straordinarie, usate per coprire i rincari energetici del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tensione in consiglio: "Fondi extra alle famiglie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Targeted | Critical Role | Campaign 4, Episode 25 Sullo stesso argomento Salvini: servono fondi extra per famiglie e imprese oltre i vincoli UE? Cosa scoprirai Come potrà il governo finanziare le famiglie senza violare i trattati? Quali sono i rischi reali per i conti pubblici italiani? Come... Fondi, sfida alle urne: ecco i nomi per il nuovo Consiglio? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che guideranno le liste di Carnevale? Come influenzerà la frammentazione dei voti il futuro di Fondi? Quali... Nuovi fondi per l’ex Ilva, ma sale la tensione: Meloni ci metta la facciaTARANTO – Il governo interviene per assicurare la continuità produttiva dell’ex Ilva, ma per i sindacati non basta. Più che di cifre, il problema è di politica industriale. Riguarda quello che per ... repubblica.it