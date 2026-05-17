Taylor Swift è tornata a essere protagonista delle cronache di moda e intrattenimento, mentre si trova a New York in un momento che molti hanno definito come il suo “estate romantico ricco”. Le sue scelte di abbigliamento e accessori attirano l’attenzione dei fotografi, e le sue apparizioni nelle strade della città si trasformano spesso in immagini che ricordano scene di film romantici, rese ancora più suggestive da luci soffuse e un’atmosfera estiva.

Taylor Swift ogni volta che viene fotografata a New York sembra di assistere a una scena di una commedia romantica costosissima, una di quelle girate con luci morbide, cocktail elegantissimi e taxi che passano lentamente sotto la pioggia estiva. E il date night con Travis Kelce di questa settimana ha confermato una cosa molto precisa: la sua estetica sta cambiando di nuovo. E le sue mule beige lo confermano. Taylor Swift è ufficialmente entrata nella sua “rich romantic summer” era. Negli ultimi mesi Taylor aveva abbracciato un tipo di lusso molto sharp, quasi severo. Tantissimo nero, sandali lucidissimi, silhouette pulite, scarpe che sembravano pensate per attraversare Manhattan con aria impenetrabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift sta entrando nella sua “rich romantic summer” era, e le scarpe dicono tutto

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Taylor Swift Just Entered Her BRIDAL Era

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