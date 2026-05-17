Tartare di tonno pane all’aglio e maionese alla salsa di soia | la ricetta

Una ricetta semplice e veloce prevede l’utilizzo di filetto di tonno fresco, che viene tagliato a pezzetti per preparare la tartare. Per accompagnare, si utilizzano due fette di pane casereccio tostate e sfregate con uno spicchio d’aglio. La maionese alla salsa di soia si ottiene mescolando quattro cucchiai di maionese con un cucchiaio di salsa di soia, mentre l’olio extravergine d’oliva viene aggiunto a piacere. La preparazione si completa assemblando gli ingredienti secondo la ricetta.

Ingredienti per 4 persone:400g di filetto di tonno fresco abbattuto 2 fette di pane casereccio o in cassetta 1 spicchio d'aglio4 cucchiai di maionese1 cucchiaio di salsa di soiaOlio extravergine d'oliva q.b. Sale e pepe q.b.Scorza grattugiata di un limone bioProcedimento: Tagliare il filetto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Tagliolini al pesto di rucola con tartare di tonno mandorle e limone

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