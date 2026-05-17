Tamponamento sulla statale e fuga nel nulla | impianti di videosorveglianza incastrano il pirata

Un incidente stradale con feriti si è verificato sulla statale, coinvolgendo un veicolo che ha tamponato un'altra vettura prima di allontanarsi senza fermarsi. Le telecamere di videosorveglianza installate nella zona hanno ripreso l'auto in fuga, consentendo agli agenti di identificare il conducente. Un uomo di 40 anni, residente in zona, è stato denunciato per fuga dopo aver abbandonato la scena dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

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