Tamponamento sulla statale e fuga nel nulla | impianti di videosorveglianza incastrano il pirata
Un incidente stradale con feriti si è verificato sulla statale, coinvolgendo un veicolo che ha tamponato un'altra vettura prima di allontanarsi senza fermarsi. Le telecamere di videosorveglianza installate nella zona hanno ripreso l'auto in fuga, consentendo agli agenti di identificare il conducente. Un uomo di 40 anni, residente in zona, è stato denunciato per fuga dopo aver abbandonato la scena dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.
Fuga a seguito di incidente stradale con feriti. E' per questa ipotesi di reato che un quarantenne di Ravanusa è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'uomo, un paio di settimane fa, non si è fermato a prestare i necessari, indispensabili, soccorsi dopo un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Brevi limitazioni sulla Catania-Siracusa per lavori agli impianti di videosorveglianzaLe limitazioni saranno attive per il tempo strettamente necessario ad effettuare alcuni interventi di manutenzione e verifica dei sistemi di...
Schianto sulla Statale a Garlate: tamponamento tra auto, code lunghissimeUn incidente stradale ha bloccato il traffico sulla statale che attraversa Garlate nel pomeriggio di sabato 28 marzo.
Tamponamento sulla statale e fuga nel nulla: impianti di videosorveglianza incastrano il pirataL'automobilista si è fermato per un istante e poi è scappato senza prestare soccorsi alla donna ferita. Il quarantenne è stato adesso denunciato ... agrigentonotizie.it
Violento tamponamento tra auto e moto sulla statale: muore giovane di 29 anni (NOME) LEGGI QUI —> https://www.zoom24.it/news/21915143686/violento-tamponamento-tra-auto-e-moto-sulla-statale-muore-giovane-di-29-anni-nome?et facebook
Tragico incidente sulla Statale 106 Jonica in Calabria: due morti e cinque feriti x.com
Tamponamento sulla statale 28 a Vicoforte: traffico rallentato alla rotonda del SantuarioDurante l’intervento dei mezzi di emergenza, la circolazione lungo la statale 28 ha subìto rallentamenti. I carabinieri stanno infatti regolando il traffico con il senso di marcia alternato, per ... cuneodice.it