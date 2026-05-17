Tampona una moto in coda e coinvolge un’altra auto | grave un 20enne

Da bresciatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17 sulla strada provinciale 72, vicino all’ingresso di via Kennedy a Roccafranca. Un guidatore su una Volkswagen Golf non ha visto in tempo la coda di veicoli davanti a lui e ha tamponato una moto, coinvolgendo anche un’altra auto. L’incidente ha causato il ferimento grave di un giovane di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

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Non si sarebbe accorto per tempo della coda che andava formandosi davanti a lui il conducente della Volkswagen Golf coinvolta nel grave incidente avvenuto ieri intorno alle 17 sulla Sp72, a Roccafranca, all’altezza dell’ingresso di via Kennedy.Stando ai primi rilievi, lo schianto si sarebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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