Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati e delle liste
Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. I sindaci in carica stanno portando avanti le ultime riunioni prima del voto, con i candidati e le liste che presentano i loro programmi. La campagna elettorale si sta intensificando, mentre i cittadini si avvicinano alle urne per scegliere i nuovi amministratori comunali. Le consultazioni rappresentano un momento importante per le comunità locali, che si apprestano a esprimere le proprie preferenze.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Comizi, incontri pubblici e presentazioni ufficiali. Tutti gli eventi politici organizzati ad Arezzo in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del primo cittadino facebook
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