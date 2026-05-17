Nell’estrazione del sabato del SuperEnalotto, il jackpot ha raggiunto i 166,5 milioni di euro. I numeri estratti non sono stati ancora comunicati ufficialmente, ma si sa che questa cifra rappresenta il montepremi più alto in palio in Italia. Chi indovina tre numeri riceve una vincita di circa 25 euro. La prossima estrazione è attesa con grande attenzione da parte di molti giocatori che sperano di centrare il premio più alto.

? Punti chiave Quali numeri sono stati estratti per il jackpot da 166 milioni?. Quanto si vince con tre numeri indovinati nell'ultima estrazione?. Come funzionano i sistemi a caratura per aumentare le probabilità?. Perché l'aumento del montepremi influenza le botteghe dei piccoli centri?.? In Breve Numeri estratti sabato 16 maggio: 7, 12, 60, 69, 89, 90, Jolly 59, SuperStar 36.. Vincita massima per tre numeri indovinati pari a 73.018,18 euro.. Prossima estrazione fissata per martedì 19 maggio con nuova settimana di giochi.. L'aumento del montepremi stimola l'afflusso di giocatori nelle ricevitorie locali.. Nessuna combinazione vincente da sei numeri o da cinque più il numero speciale nel concorso SuperEnalotto di sabato 16 maggio 2026: il jackpot per i punteggi massimi sale a 166,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperEnalotto: jackpot a 166,5 milioni dopo l’estrazione del sabato

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