Digitale perché è la parola della settimana

Dal 10 aprile in 29 paesi europei, impegnati dal 12 ottobre 2025 a sostituire progressivamente il timbro manuale sul passaporto con la registrazione biometrica (per soggiorni di breve durata) nelle procedure di entrata e uscita di cittadini extracomunitari, o non residenti nei paesi dell’area Schengen, è entrato a pieno regime un nuovo sistema di accesso (digitale) alle frontiere: l’EntryExit System (EES). I partecipanti al progetto sono quasi tutti i membri dell’Unione, eccezion fatta per l’Irlanda e per Cipro, e altri quattro paesi non comunitari (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) aderenti all’area Schengen. L’aggettivo....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La parola della settimana è "Luna"L’origine del nome Luna è un’identica parola latina che significò anche ‘notte’ e ‘lunedì’, oltre a riferirsi alla divinità che la incarnava, figlia...

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