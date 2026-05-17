Storia della canina Yuma Malnutrita e in abbandono Ora ha una nuova famiglia

Yuma, una cagnolina meticcia di dieci anni, ha vissuto momenti difficili a causa di malnutrizione e abbandono. Dopo aver subito condizioni di incuria, è stata presa in cura dall’associazione ‘Nati liberi’. Ora, grazie a questa organizzazione, la cagnolina ha trovato una nuova famiglia che si occuperà di lei. La storia di Yuma rappresenta un esempio di recupero e di speranza per gli animali abbandonati.

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Yuma, canina meticcia di 10 anni, dopo un triste destino di incuria ed abbandono ha trovato una famiglia grazie all’associazione ‘Nati liberi’. “Fate esposti subito per evitare che gli animali restino in situazioni drammatiche”: l’appello viene da Michela Bertolozzi, presidente di Nati Liberi. La storia di Yuma stimola rabbia e tenerezza allo stesso tempo: quegli occhi enormi, che si affacciavano dolenti da una terrazza di Lido di Camaiore sempre sullo stesso panorama ed erano divenuti più grandi quasi delle ossa, adesso sorridono illuminati, sopra una lingua pronta ai baci. Per anni ed anni il proprietario di Yuma non se ne curava affatto,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storia della canina Yuma. Malnutrita e in abbandono. Ora ha una nuova famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il trailer della nuova stagione Netflix di ‘Storia della mia famiglia’La seconda stagione di Storia della mia famiglia, la dramedy in 6 episodi, creata da Filippo Gravino, e da lui scritta insieme a Elisa Dondi,... Rocco Siffredi ha fratelli? La storia della sua famigliaScopriamo insieme la storia della famiglia di Rocco Siffredi: quanti fratelli ha? Rocco Siffredi è l’ultimo di sei fratelli.