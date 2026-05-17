Sport in tv oggi domenica 17 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Domenica 17 maggio offre un ampio palinsesto sportivo sia in tv che in streaming, con numerosi eventi in programma. Tra le discipline più seguite ci sono il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, e il calcio con le partite di Serie A. Inoltre, sono in programma la MotoGP con il GP di Catalogna e incontri di basket di Serie A. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta su diversi canali e piattaforme online.
L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone, si sfideranno nella finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: il match sarà il terzo in programma dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. 9.40 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW 11.00 Moto3, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.20* differita TV8 HD, tv8.it * = L’orario della differita della gara di Moto3 potrebbe essere soggetta a variazione per la copertura della finale di doppio maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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