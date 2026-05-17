Spezzatino Marinella | La vendita a lotti indebolisce la tutela

A Sarzana, il 17 maggio 2026, si discute di come la vendita di terreni a lotti possa ridurre la protezione ambientale. Un rappresentante locale ha espresso dubbi sulla mancanza di attenzione in Val di Magra riguardo al piano nazionale di Ripristino della Natura. La questione riguarda il modo in cui le vendite frazionate influenzano le misure di tutela e conservazione delle aree naturali. La discussione si concentra sulle conseguenze di queste pratiche e sulla percezione dell’interesse pubblico nella regione.

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Sarzana, 17 maggio 2026 – “Perché nessuno in Val di Magra sembra preoccuparsi minimamente del piano nazionale di Ripristino della Natura?”. Lo chiedono Sarzana si può, Legambiente, Europa Verde, circolo Pertini e il comitato Navonella in una nota congiunta che riporta esempi concreti in netto contrasti con gli obiettivi di recupero della biodiversità e di ecosistemi degradati contenuti nel Pnr. Il Pnr nasce per dare attuazione alla Nature Restoration Law dell’UE, entrata in vigore il 18 agosto 2024 con l’obiettivo di ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi degradati entro il 2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. La situazione della Tenuta di Marinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezzatino Marinella: “La vendita a lotti indebolisce la tutela” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Regione accelera su Zingonia. Vendita a lotti per la rigenerazioneImportante passo avanti verso la rigenerazione di Zingonia, il quartiere che si divide tra i Comuni di Ciserano, Verdellino, Osio Sotto, Verdello e... Terracina, vendita di falsi “E. Marinella”: sito sequestratoTerracina, 10 aprile 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, a seguito di attività di monitoraggio e analisi... Spezzatino Marinella. Divieto di frazionamento. Il Pd: Che fine ha fatto?Che fine ha fatto il divieto di frazionamento?. Lo chiede il Partito Democratico sarzanese dopo aver appreso del proseguimento della vendita, a lotti, delle aree della ex tenuta di Marinella. Risale ... lanazione.it Spezzatino Marinella: L’ex tenuta in vendita e ancora non c’è il PucLa tutela e la salvaguardia della piana di Marinella come patrimonio unitario di valori naturali, agricoli, storici e culturali rappresentano uno snodo strategico di ogni scelta pianificatoria ... lanazione.it