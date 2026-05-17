Secondo un sondaggio condotto da un istituto di ricerca, il centrodestra mantiene una lieve supremazia nei consensi rispetto alle altre forze politiche. La competizione tra il campo largo e le coalizioni avversarie si fa più intensa, con i dati che mostrano un equilibrio difficile da interpretare. La rilevazione evidenzia come il sostegno alle liste di destra resti stabile, mentre le forze di opposta schieramento continuano a cercare di recuperare terreno.

Il centrodestra mantiene un leggero vantaggio, ma la sfida con il campo largo si fa sempre più serrata.Secondo il sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire, realizzato tra il 13 e il 15 maggio 2026, la coalizione di governo si attesta al 45,8% delle preferenze, in calo dello 0,2% rispetto all’8 maggio. Il campo largo segue a ruota con il 45,1% (-0,1%). Uno scenario di sostanziale equilibrio che riflette una fase di stallo del consenso. Nella maggioranza, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma nettamente primo partito con il 28,9% (stabile), seguito da Forza Italia all’8,8% (-0,1%), Lega al 7,1% (-0,1%) e Noi Moderati all’1%. Nel centrosinistra, il Partito Democratico guida con il 22,1% (-0,1%), tallonato dal Movimento 5 Stelle al 12,9% (-0,1%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Dire tecnè: Fai continua a volare, chi scende a sinistra

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