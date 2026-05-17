Sondaggi politici i dati parlano chiaro | Ce l’ha fatta!

I recenti sondaggi politici mostrano una situazione di equilibrio tra le forze di centrodestra e centrosinistra, entrambe vicine nei risultati. Le rilevazioni sono state condotte da Tecnè per un’agenzia di stampa ed evidenziano che, se si votasse in questo momento, la coalizione di governo avrebbe ancora una minima preferenza sui competitor. I dati indicano dunque una parità di consensi, con il centrodestra leggermente avanti rispetto all’altra coalizione.

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Centrodestra e centrosinistra restano quasi appaiati nei nuovi sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire, ma la coalizione di governo mantiene un leggero vantaggio che, se si votasse oggi, le consentirebbe ancora di prevalere. Le interviste sono state effettuate tra il 13 e il 15 maggio e mostrano un lieve calo per entrambi gli schieramenti principali. Il centrodestra si attesta al 45,8% delle preferenze, in flessione dello 0,2% rispetto alla rilevazione precedente. Il cosiddetto campo largo del centrosinistra segue al 45,1%, in calo dello 0,1%. Fratelli d’Italia resta primo partito. All’interno della maggioranza di governo, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 28,9%, stabile rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi politici, i dati parlano chiaro: “Ce l’ha fatta!” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SONDAGGI POLITICI OGGI: DATI CLAMOROSI, CAMBIA IL VERTICE DELLA CLASSIFICA Sullo stesso argomento Sondaggi politici, i numeri aggiornati sorprendono: “Ce l’ha fatta!”Nei nuovi sondaggi politici realizzati dall’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire, centrodestra e centrosinistra restano a distanza minima. Sondaggi, Vannacci preoccupa Meloni: i dati parlano chiaroIl panorama politico italiano sta attraversando una fase di ridefinizione profonda, come emerge chiaramente dalle rilevazioni effettuate... Sondaggi politici, i dati parlano chiaro: Ce l’ha fatta!Centrodestra e centrosinistra restano quasi appaiati nei nuovi sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire, ma la coalizione di governo mantiene ... thesocialpost.it Il punto politico Ogni settimana un riassunto delle principali notizie di #politica italiana con gli ultimi #sondaggi #SWG tinyurl.com/4p95ttv5 A cura di Nomos Centro Studi Parlamentari? x.com Sondaggi politici, Meloni è stabile ma campo largo e Vannacci agitano il centrodestraI sondaggi elettorali mostrano come FdI non perda consenso. Ma la crescita di FN potrebbe rivoluzionare gli equilibri a destra ... quifinanza.it