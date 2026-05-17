Softball | la Lacomes New Bollate batte Pianoro nella domenica di Serie A1

Nella giornata di domenica, la Lacomes New Bollate ha ottenuto una vittoria contro le Mia Office Pianoro con il punteggio di 2-0, nel match valido per la Serie A1 2026 di softball. La partita si è svolta nel contesto della stagione regolare, e grazie a questo risultato la squadra si è collocata temporaneamente al quinto posto in classifica. La sfida ha visto le due formazioni affrontarsi con intensità, mantenendo alta l’attenzione fino alla fine.

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Domenica positiva per la Lacomes New Bollate, squadra che ha vinto per 2-0 la Serie contro le Mia Office Pianoro nel turno valido per la Serie A1 2026 di softbal l, posizionandosi così al quinto posto della classifica provvisoria. In gara-1 le emiliane si sono imposte con il cospicuo risultato di 9-15, maturato grazie a due big inning da sette punti. In gara-2 la seconda squadra di Bollate ha avuto invece la meglio per 0-7, segnando per l’occasione nove valide contro le due siglate dalle Mia Office Blue. In classifica le detentrici del titolo, ovvero le ragazze della Quick Mill Bollate, comandano le operazioni con sedici vittorie su sedici. Segue l’Italposa Forlì, seconda appaiata proprio a Pianoro con il contingente di 115. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: la Lacomes New Bollate batte Pianoro nella domenica di Serie A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Softball: Bollate continua a volare in Serie A1, Pianoro e Forlì inseguonoPer parafrasare la nota canzone di Noemi scritta da Fabrizio Moro, nella settima giornata di Serie A1 di softball sono solo doppiette, almeno per... Leggi anche: Softball, Bollate completa la doppietta nel sabato di Serie A1. Bene Forlì, Caronno e Pianoro Softball: la Lacomes New Bollate batte Pianoro nella domenica di Serie A1Domenica positiva per la Lacomes New Bollate, squadra che ha vinto per 2-0 la Serie contro le Mia Office Pianoro nel turno valido per la Serie A1 2026 di ... oasport.it Softball, Saronno apre il weekend con una vittoria. Battuta la New Bollate in Serie A1Una vittoria d’autorità per Saronno. La MFK ha infatti battuto per 2-0 la Lacomes New Bollate in occasione della gara-1 valida per il settimo turno della ... oasport.it