Softball | Bollate continua a volare in Serie A1 Pianoro e Forlì inseguono

Nella settima giornata di Serie A1 di softball, tutte le partite disputate si sono concluse con vittorie per le squadre che hanno ottenuto due successi ciascuna. La squadra di Bollate mantiene il suo percorso positivo, mentre le formazioni di Pianoro e Forlì continuano a inseguire la vetta della classifica. Nessuna gara si è conclusa con un solo successo, confermando un andamento di doppiette per questa giornata.

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