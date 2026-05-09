Softball | Bollate continua a volare in Serie A1 Pianoro e Forlì inseguono
Nella settima giornata di Serie A1 di softball, tutte le partite disputate si sono concluse con vittorie per le squadre che hanno ottenuto due successi ciascuna. La squadra di Bollate mantiene il suo percorso positivo, mentre le formazioni di Pianoro e Forlì continuano a inseguire la vetta della classifica. Nessuna gara si è conclusa con un solo successo, confermando un andamento di doppiette per questa giornata.
Per parafrasare la nota canzone di Noemi scritta da Fabrizio Moro, nella settima giornata di Serie A1 di softball sono solo doppiette, almeno per quel che riguarda le sfide integralmente disputate nella giornata di oggi. Fa eccezione il confronto, iniziato ieri, tra MKF Saronno e New Bollate, dove stavolta è una gran performance del Lacomes a creare le premesse del 2-3 che vale la risposta al 9-2 di ieri. Decisivi il sacrificio di Mietta e gli errori che portano tre punti a Bollate nel quarto inning; il singolo immediato di Pouye e la volata di sacrificio di Peterson nel sesto inning non fanno in tempo a ribaltare la situazione. Bizzarra la serie tra Thunders Castellana e Bertazzoni Collecchio.🔗 Leggi su Oasport.it
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