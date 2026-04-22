È arrivata una nuova tendenza tra gli appassionati di trucco: la skin tint, un fondotinta leggero che si applica facilmente con le mani e promette di uniformare l’incarnato. Questo prodotto si sta diffondendo rapidamente tra chi cerca un effetto naturale senza appesantire la pelle. Sono già disponibili sul mercato diversi marchi che offrono questa tipologia di prodotto, con vari finish e formulazioni.

Il fondotinta è uno dei prodotti must del nostro make-up perché uniforma l’incarnato ed elimina anche i piccoli difetti. Le tendenze però si evolvono e se la base levigata rimane un punto fermo i prodotti per realizzarla sono cambiati. Accanto ai fondotinta, anche quelli dalla texture leggera, sono apparse altre formule come la BB cream o la CC cream. Ma se volessimo unire i benefici della skincare con un make-up coprente, allora dobbiamo tirare fuori dal nostro beauty le skin tint. Quelle che letteralmente si traducono con tinte per la pelle a differenza del nome non sono affatto pesanti, tutt’altro. Sono caratterizzate da una texture leggera leggermente colorata che dona un effetto uniformante: ah attenzione, nutrendo in contemporanea la cute.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hai già provato la skin tint? È il fondotinta leggero che si applica con le mani e uniforma l’incarnato. 10 prodotti da provare ora

Any Foundation Can Look Like Skin (If you apply it like this)

Notizie correlate

Il siero fondotinta è tutto ciò di cui avrai bisogno per la prossima primavera: 10 prodotti da comprare oraCon l’arrivo della primavera è arrivato il momento non solo di alleggerire l’abbigliamento, ma anche i prodotti make up.

Incarnato perfetto con un solo prodotto che ti fa dire addio al fondotintaCi sono prodotti che fanno il loro lavoro in modo ottimale, altri che ne fanno ben quattro con altrettanta maestria.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Alexa+ arriva in Italia, così l’IA entra nelle nostre case; Pragmata venduto un milione di unità in due giorni; Vettura Gen4: ecco la nuova era della Formula E; Una nota catena di accessori auto e pneumatici ha provato a raggirarmi? Cosa mi è successo.

Hai già provato la sobrietà intermittente? Quali sono i vantaggi e i rischi della nuova moda dei GenZBere? Sì, ma solo alle cene, o una volta a settimana, magari si rinuncia al secondo bicchiere e quando si esce con gli amici si guarda solo la parte finale del menù, quella dedicata ai mocktail. La ... fanpage.it

Hai già provato The Last of Us 2 Remastered su PC? La Patch 1.2 risolve i bug del DLSSA pochi giorni di distanza dall'annuncio e dal lancio su PS5 di The Last of Us Complete, Nixxes Software e gli studi Iron Galaxy riguadagnano i social per invitare gli acquirenti della versione PC di ... everyeye.it

Prime ipotesi degli investigatori, fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini della videosorveglianzahttps://www.lacnews24.it/cronaca/catanzaro-si-getta-dal-balcone-e-muore-insieme-a-2-figli-il-marito-sceso-in-strada-ha-provato-a-rianimare-i-bambini-y3 - facebook.com facebook

Hanno provato ad asservire la magistratura al governo, ma 15 milioni di italiani hanno detto #NO. Poi ci hanno riprovato con gli avvocati, ma un altro secco #NO è arrivato da #Mattarella. Questo decreto INSICUREZZA certifica il fallimento totale del governo # x.com