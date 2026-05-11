Guardate c’è Sinner! Fiorello delirio puro al Foro Italico

Durante gli Internazionali d’Italia, l’attenzione si concentra sul tennista italiano, mentre tra il pubblico si diffonde l’entusiasmo. In un momento di spettacolo, un noto showman ha attirato l’attenzione gridando il nome del giocatore, scatenando l’entusiasmo tra i presenti al Foro Italico. La scena è diventata rapidamente virale sui social, con tifosi che hanno condiviso il momento sui propri profili.

La febbre da Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia ormai contagia davvero tutti. E al Foro Italico è bastata una semplice battuta di Fiorello per trasformare pochi secondi in una scena diventata immediatamente virale tra i tifosi presenti a Roma. Il celebre showman siciliano è arrivato nell’area del torneo accolto dall’entusiasmo dei fan, che si sono subito avvicinati alle transenne per chiedere selfie, autografi e foto ricordo. Fiorello, come sempre, si è fermato sorridente con il pubblico, concedendosi senza problemi ai presenti. Poi, però, ha deciso di inventarsi un diversivo perfetto per liberarsi dalla folla. La battuta su Sinner scatena il caos.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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