Sinner-Ruud | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, domenica 17 maggio, si disputa la finale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Il tennista italiano cerca di ottenere il titolo agli Internazionali d’Italia 2026 affrontando il rivale norvegese. La partita sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming, accessibile anche in chiaro. I precedenti tra i due giocatori risalgono a incontri disputati in passato, ma questa finale rappresenta un appuntamento importante per entrambi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner è riuscito a raggiungere l'ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico. Prima di battere Medvedev in semifinale, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all'esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi, per poi ripetersi con Rublev nei quarti. Ruud invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti, Khachanov e Darderi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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