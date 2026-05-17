Oggi a Roma si gioca una partita importante nel mondo del tennis con il favorito che punta a conquistare il titolo degli Internazionali, un trofeo che manca da mezzo secolo. La sfida si svolge sulla terra battuta della capitale e vede in campo un giocatore italiano che, se dovesse vincere, potrebbe eguagliare o superare alcuni record personali. La manifestazione attrae l’attenzione di molti appassionati, pronti a seguire ogni scambio tra i protagonisti sul campo.

AGI – Oggi a Roma si fa la storia. Tennisticamente parlando. Jannik Sinner, salvo clamorose sorprese al momento non ipotizzabili, riporterà in Italia il trofeo degli Internazionali di tennis a 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Troppo più forte di tutti, l’altoatesino n.1 del mondo. E certo non sembra che il norvegese Casper Ruud, n.25 del mondo (ma è stato anche n.2 ATP), terraiolo d’altri tempi, molto continuo e poco offensivo, possa infastidirlo. Considerando che anche il doppio maschile italiano Bolelli-Vavassori è in finale a 63 anni da Pietrangeli-Sirola e potrebbe riportare il trofeo in Italia dopo 66 anni (nel 1960 ancora... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner pronto a vincere Roma e stracciare i (suoi) record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Sinner da record: può vincere anche a Roma l'ultimo Masters 1000 che gli manca? Ecco le quoteDopo il trionfo di Madrid, il quarto di un fantastico 2026, qualche giorno di riposo e poi Jannik inizierà la sua cavalcata anche agli Internazionali...

Sinner pronto a vincere Roma e stracciare i (suoi) recordAGI – Oggi a Roma si fa la storia. Tennisticamente parlando. Jannik Sinner, salvo clamorose sorprese al momento non ipotizzabili, riporterà in Italia il trofeo degli Internazionali di tennis a 50 anni ... msn.com

Conferenza stampa del Sinner dopo la vittoria nella semifinale del Masters di Roma 2026 (In italiano) reddit

Come to see #janniksinner #lestraîtres #CubaVencerá #CubaEstáFirme #UnTítereEnCarondelet #TENxTheTOYS #????????_??????_????? #DíaDelMaestro #FCKFCM x.com

Rublev stuzzica Sinner: Più continua a vincere e più si avvicina alla sconfitta perché...Il tennista russo, prossimo avversario del numero uno al mondo: Sarà bello mettersi alla prova contro di lui ... corrieredellosport.it