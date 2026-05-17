Sinner pronto a vincere Roma e stracciare i suoi record

Da agi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si gioca una partita importante nel mondo del tennis con il favorito che punta a conquistare il titolo degli Internazionali, un trofeo che manca da mezzo secolo. La sfida si svolge sulla terra battuta della capitale e vede in campo un giocatore italiano che, se dovesse vincere, potrebbe eguagliare o superare alcuni record personali. La manifestazione attrae l’attenzione di molti appassionati, pronti a seguire ogni scambio tra i protagonisti sul campo.

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