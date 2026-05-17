Un tennista italiano ha conquistato una vittoria significativa in un torneo che non vedeva un rappresentante del paese trionfare da mezzo secolo. Dopo 50 anni, un atleta del nostro paese è riuscito a portare a casa il titolo, suscitando entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. La sua soddisfazione è evidente nelle parole pronunciate subito dopo il risultato, sottolineando il senso di realizzazione e il fatto che questa impresa rappresenta un traguardo storico per il tennis italiano.

«È incredibile, erano 50 anni che un italiano non vinceva qui. Sono contento che uno di noi è riuscito a farlo. Oggi è stato molto molto difficile, c'era tanta tensione. Non c'è stato un tennis perfetto in campo, ma sono stati due mesi e mezzo incredibili. Ho cercato di mettermi nelle condizioni migliori, non tutti i giorni sono semplici ma sono contento». Così Jannik Sinner dopo la vittoria su Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia. «Fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, chi si occupa del mio corpo è importante come chi si occupa del mio tennis», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner: "Incredibile, felice che dopo 50 anni uno di noi sia riuscito"

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