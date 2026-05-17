A Roma, sul campo centrale del Foro Italico, si stanno affrontando Jannik Sinner e Casper Ruud nella finale degli Internazionali di tennis. La partita rappresenta l’ultimo atto del torneo e vede il giocatore italiano in cerca di un traguardo importante, con la possibilità di riportare il trofeo in Italia. La sfida si svolge davanti al pubblico presente, che assiste alla conclusione del torneo maschile. La finale si svolge in un contesto di grande attesa e concentrazione da parte di entrambi i tennisti.

La finale degli Internazionali di Roma vede protagonisti Jannik Sinner e Casper Ruud sul campo centrale del Foro Italico, in una sfida che chiude il percorso del numero uno al mondo davanti al pubblico italiano. Il tennista altoatesino arriva all’atto conclusivo dopo un cammino netto fino ai quarti e più combattuto in semifinale contro Daniil Medvedev, confermando continuità e solidità nel torneo. L’obiettivo è storico, perché un successo riporterebbe un italiano sul trono romano a distanza di cinquant’anni dall’ultima volta, quando vinse Adriano Panatta nel 1976. In palio c’è anche un traguardo personale di grande rilievo, il completamento del Career Golden Masters, che certificherebbe la vittoria di tutti i tornei Masters 1000. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner a Roma per la storia: la finale con Ruud per riportare il trofeo in Italia

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Sinner trionfa in semifinale, ora attende Ruud per il titolo!

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