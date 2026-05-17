LIVE Sinner-Ruud ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 per riportare il titolo all’Italia dopo mezzo secolo

Benvenuti alla diretta del match di singolare tra Jannik Sinner e Casper Ruud all’ATP Masters 1000 di Roma 2026. Sinner, numero uno del seeding e del ranking mondiale, affronta il norvegese, posizionato al numero 23 del tabellone. La partita si svolge sui campi in cemento della capitale italiana, con Sinner che cerca di conquistare il titolo per riportare l’Italia a vincere questa competizione dopo oltre 50 anni. La finale rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti, che si sfidano in un testa a testa che promette emozioni.

Il match dell’ultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il norvegese sarà il terzo in programma dalle ore 12.00 di domenica 17 maggio, sul Campo Centrale, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. In precedenza le finali di doppio femminile e, non prima delle 14.00, di doppio maschile. La sfida tra Sinner-Ruud sarà la terza di giornata, dopo le finali di doppio femminile (ore 12.00) e di doppio maschile (non prima delle ore 14.00): il match inizierà comunque non prima delle ore 17.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 per riportare il titolo all’Italia dopo mezzo secolo

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Sinner vs Ruud | ATP Rome 2026 Final | Tennis Talk Preview

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