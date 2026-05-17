Siena Hockey | grande soddisfazione Quattro le qualificate per i Nazionali

Siena Hockey annuncia con entusiasmo che quest'anno quattro sue atlete parteciperanno ai Campionati Nazionali FISR di pattinaggio artistico nella specialità libero. La conferma delle qualificazioni è arrivata dopo le ultime competizioni, che hanno visto le atlete ottenere risultati positivi e consolidare la loro posizione nelle classifiche nazionali. La squadra si prepara ora ad affrontare la competizione con l’obiettivo di rappresentare al meglio la propria città e la società sportiva.

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Grande soddisfazione in casa Siena Hockey, che anche quest’anno sarà presente ai Campionati Nazionali FISR di pattinaggio artistico, specialità libero, con quattro atlete qualificate. Un risultato che conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla società senese e l’impegno con cui le ragazze affrontano ogni stagione, rappresentando il club con passione, serietà e determinazione. A conquistare l’accesso diretto alla finale nazionale nella categoria Juniores è stata Sofia Peccianti, autrice di una stagione di alto profilo culminata con il 20° posto nel ranking nazionale. Un risultato particolarmente significativo considerando che si tratta del suo primo anno in una delle categorie più competitive di tutto il panorama italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Siena Hockey: grande soddisfazione. Quattro le qualificate per i Nazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grosseto trionfa: due atlete qualificate per le finali nazionaliNel cuore della Maremma, a Grosseto, il talento locale si è distinto con forza e precisione. Mondiali 2026, definiti i gironi con le ultime nazionali qualificate: ecco tutti i gruppiIl tabellone delle 48 squadre dei Mondiali 2026, per la più grande Coppa del Mondo Fifa di sempre è completo dopo un processo di qualificazione... Siena hockey: grande soddisfazione. Quattro le qualificate per i nazionaliGrande soddisfazione in casa Siena Hockey, che anche quest’anno sarà presente ai Campionati Nazionali FISR di pattinaggio artistico, specialità ... msn.com Siena Hockey: 4 atlete qualificate per i Nazionali Fisr di pattinaggio artisticoSIENA. Grande soddisfazione in casa Siena Hockey, che anche quest’anno sarà presente ai Campionati Nazionali FISR di pattinaggio artistico, ... ilcittadinoonline.it