Sicurezza in strada i piccoli di Rocca San Casciano diventano esperti di educazione civica

Da forlitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non è mai troppo presto per imparare a muoversi nel mondo con consapevolezza. Si è concluso con successo il progetto di educazione stradale che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria "Licinio Cappelli". L'iniziativa, promossa dalla Polizia Locale, ha trasformato le aule e le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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