Sicurezza in strada i piccoli di Rocca San Casciano diventano esperti di educazione civica

Non è mai troppo presto per imparare a muoversi nel mondo con consapevolezza. Si è concluso con successo il progetto di educazione stradale che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria "Licinio Cappelli". L'iniziativa, promossa dalla Polizia Locale, ha trasformato le aule e le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abbiamo Attraversato unINTERA NAZIONE a Piedi (in 3 giorni)

Sullo stesso argomento

Alluvioni e scosse, come comportarsi? I piccoli studenti diventano "esperti" di Protezione CivileTra giochi e simulazioni, i volontari insegnano come affrontare alluvioni e terremoti: "Trasformiamo la paura in conoscenza" La campagna nazionale di...

Verso il referendum, a Rocca San Casciano un incontro del comitato 'Sì riforma'Interverranno come relatori l’avvocato Jonathan Baratella del Comitato Sì Riforma, l’avvocato Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli...

Rocca, bambini a scuola di sicurezza stradaleSuccesso per il progetto che la polizia locale ha portato avanti alla primaria Licinio Cappelli frequentata da 63 alunni ... ilrestodelcarlino.it