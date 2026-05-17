Shock a Londra | Starmer verso le dimissioni dopo la crisi politica

A Londra si sta diffondendo una notizia di grande rilievo: il leader del partito laburista potrebbe lasciare la carica dopo una crisi politica che coinvolge diversi membri del suo staff. Già alcuni funzionari hanno annunciato le dimissioni, mentre quasi cento parlamentari hanno firmato una lettera che chiede le sue dimissioni. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con indiscrezioni sui motivi che hanno spinto questa richiesta di cambiamento e sui nomi coinvolti nelle uscite dal governo.

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