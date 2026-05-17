Serie A oggi Roma-Lazio – Diretta

Oggi allo stadio Olimpico si disputa il derby della Capitale tra Roma e Lazio, partita valida per la 37ª giornata di Serie A. È la penultima giornata del campionato e l'incontro si svolge in diretta televisiva e streaming. La gara vede le due squadre affrontarsi nel massimo campionato italiano, con i tifosi pronti a seguire ogni azione dal vivo o da casa. L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione sportiva di quest'anno.

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(Adnkronos) – Derby della Capitale in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la Roma sfida la Lazio – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nella 37esima giornata, la penultima di campionato. I giallorossi arrivano alla sfida con l'entusiasmo della rimonta di Parma, dove la squadra di Gasperini è riuscita a battere i ducali 3-2 in pieno recupero e ad agganciare il quarto posto occupato dal Milan. Nell'ultima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Pisa, mentre la Roma volerà a Verona per sfidare l'Hellas, già retrocesso. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live ROMA-LAZIO - SERIE A Sullo stesso argomento Leggi anche: Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Sassuolo – Diretta #RomaLazio diretta Serie A: segui il derby tra Gasperini e Sarri x.com Match Thread: Roma vs Lazio | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Roma-Lazio oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaOggi, 17 maggio, è il giorno del derby Roma-Lazio, che dopo le polemiche per lo spostamento inizialmente deciso dalla prefettura per la concomitanza con la ... lapresse.it Diretta Roma Lazio | Streaming video tv: è un derby bollente! (Serie A, oggi 17 maggio 2026)Diretta Roma Lazio streaming video tv, oggi domenica 17 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net