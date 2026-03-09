Oggi la Lazio affronta il Sassuolo nella partita valida per la 28esima giornata di Serie A. La sfida si gioca in serata e viene trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. La partita si svolge nel contesto del campionato italiano di calcio e coinvolge le due squadre che cercano punti importanti in classifica.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia, mentre nell'ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l'Atalanta in casa. Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan all'Olimpico mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Bologna. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Diretta gol Serie A LIVE: alle 20:45 Lazio SassuoloAndrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate».

PARI IN EXTREMIS | LAZIO-SASSUOLO 1-1 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1

Contenuti e approfondimenti su Serie A oggi Lazio Sassuolo Diretta

Temi più discussi: Le partite di oggi: c'è Lazio-Sassuolo. Poi Liga, FA Cup e Serie C; Sarri perde Provedel, in porta un esordio assoluto in Serie A; Lazio-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Lazio-Sassuolo.

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: debutta Motta dal 1', panchina per MaticQuesta sera la sfida tra Lazio e Sassuolo chiude la 28^ giornata di Serie A. Maurizio Sarri, visto il forfait di Provedel, lancia dal primo minuto Motta. tuttomercatoweb.com

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni del match di Serie ALa Lazio sfida il Sassuolo nel Monday Night della 28^ giornata di Serie A, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW lunedì 9 marzo alle 20.45. Sarri perde Provedel (operazio ... sport.sky.it

#LazioSassuolo LIVE, formazioni ufficiali: Sarri lancia Motta, c'è Maldini. Fuori Matic calciomercato.com/liste/serie-a-… #Lazio #Sassuolo #SerieA x.com

Alle 20:45 affrontiamo il Sassuolo in casa in una partita di campionato. Le maglie indossate e firmate sono ora live su Matchwornshirt https://l.mws.com/EeL1YM #AvantiLazio - facebook.com facebook