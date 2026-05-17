Serie A oggi Genoa-Milan – La partita in diretta

Oggi in Serie A si gioca Genoa-Milan, con la partita che si terrà in trasferta per il team rossonero. La gara si svolge domenica 17 maggio e rappresenta la penultima giornata del campionato di questa stagione. L’incontro vede impegnata la squadra di Allegri, che affronta il Genoa in un match che si svolge a porte aperte. La partita è programmata per essere visibile in diretta, senza ulteriori dettagli sui canali o orari specifici.

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Allegri affronta il Genoa in trasferta nella penultima partita di campionato. I rossoneri, quarti a 67 punti (gli stessi della Roma), vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa Champions. Dall'altra parte i rossoblù, già certi della salvezza, ci terranno a far bene per salutare il pubblico di Marassi nell'ultima partita stagionale al Ferraris. Calcio d'inizio alle 12, in contemporanea con Juve-Fiorentina, Roma-Lazio, Pisa-Napoli e Como-Parma. Dove vedere Genoa-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, oltre che in streaming sull'app di Dazn. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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38. kolejka Serie A Como 2-0 Parma Genoa 0-2 Milan Juventus 3-1 Fiorentina Pisa 0-2 Napoli Roma 2-0 Lazio Inter 3-1 Hellas Atalanta 1-1 Bologna Cagliari 0-0 Torino Sassuolo 2-1 Lecce Udinese 0-0 Cremonese x.com

Discussione partita: Genoa vs AC Milan | Serie A | 17 Maggio 10:00 UTC reddit

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